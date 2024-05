Vorfall in Bayern Zug fährt ohne Eltern ab - schlafende Kinder an Bord

In Bayern ist ein Zug ohne ein Ehepaar abgefahren - an Bord sind die drei Kinder des Paares gewesen. Die Familie war am Dienstag in einem Regionalexpress unterwegs, als der 40 Jahre alte Vater und die 42 Jahre alte Mutter kurzzeitig am Regensburger Hauptbahnhof ausstiegen. Bei der Zugansage war der Mitteilung der Bundespolizei vom Mittwoch zufolge eine verspätete Abfahrt bekannt gegeben worden, weshalb sich die beiden auf dem Bahnsteig aufhielten.