Vorhersage : Zunehmend wechselhaftes und nass-kaltes Wetter

Märzenbecher blühen in Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa

Offenbach Es bleibt kalt in Deutschland. Mit Sprühregen, Schnee oder Schneeregen ist zu rechnen. Ein wolkenverhangener Montag steht vielerorts bevor.

Mit der Annäherung von Tief „Björn“ muss zunehmend mit wechselhaftem und nass-kaltem Wetter in Deutschland gerechnet werden. Am Sonntag kann sich in Richtung Hochrhein zwar noch längere Zeit die Sonne zeigen. Sonst bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber meist hochnebelartig bedeckt, und zeitweise nieselt oder flockt es aus der dichten Wolkendecke. Im Bergland kann gefrierender Sprühregen auch für Glätte sorgen. Die Höchstwerte erreichen bis zu acht Grad.