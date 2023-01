Bevölkerung : Zuwanderung führt zu Bevölkerungshöchststand in Deutschland

Dicht gedrängt laufen Menschen am Tag vor Heiligabend über die Königsallee in Düsseldorf. Foto: Martin Gerten/dpa

Wiesbaden Zuletzt stieg die Einwohnerzahl Deutschlands erstmals auf über 84 Millionen. Das Statistische Bundesamt legt Zahlen für 2022 vor. Dabei dürfte auch der Krieg in der Ukraine einen Einfluss gehabt haben.

Zuwanderung auf Rekordniveau hat einer Schätzung zufolge die Bevölkerung Deutschlands Ende 2022 auf mindestens 84,3 Millionen Menschen anwachsen lassen. „Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres“, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit.