Schiffsunglück Zwei Leichen an Bord von gesunkener Jacht entdeckt

Das Wrack der etwa 50 Meter langen „Bayesian“, mit der der britische Milliardär Mike Lynch samt Familie und Gästen unterwegs war, liegt in etwa 50 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Das Schiff ist nach Angaben der Feuerwehr auf die Seite gekippt, was die Arbeiten unter Wasser erschwert. Am Dienstag konnten Spezialtaucher der Feuerwehr zunächst einige Räume unterhalb der Kommandobrücke untersuchen, bevor sie dann zu den Kabinen gelangten.