Kriminalität Zwei Mädchen auf Schulhof in Berlin-Neukölln niedergestochen

Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schrieb am Abend bei Twitter, er sei über diese „unfassbare Tat“ erschüttert. „Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den beiden verletzten Mädchen.“ Er stehe im engen Austausch mit der Polizei, „die den Täter bereits in Gewahrsam genommen hat“.