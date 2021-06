Mutmaßlicher Messerangriff : Zwei Menschen in Erfurt angegriffen und verletzt

Zwei Menschen in Erfurt angegriffen und verletzt

Erfurt In Erfurt sind am Montagmorgen zwei Menschen bei einem Angriff verletzt worden. Laut Polizeiangaben handelte es sich mutmaßlich um einen Messerangriff:

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in Erfurt zwei Menschen laut Polizei-Angaben mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Opfer sind im Alter von 45 und 68 Jahren.