Flugunglück noch ungeklärt : Zwei Tote bei Absturz zweier Segelflieger im Münsterland

Ein Wrack eines Segelflugzeugs liegt auf einem Weg am Waldrand in der Nähe von Dülmen. Polizisten stehen daneben und fotografieren das Wrack. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Haltern/Dülmen Zwei Segelflieger sind im Münsterland aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt. Es gab zwei Todesopfer. Noch haben die Ermittler viele Fragen.

Beim Absturz zweier Segelflieger im Münsterland sind zwei Männer ums Leben gekommen. Vermutlich handle es sich um die Piloten, sagte eine Polizeisprecherin. Einer der Toten wurde am Samstagmittag an einem Wald zwischen Haltern und Dülmen bei den Wracks entdeckt, der andere im Wald. Die Ursache für den Absturz in der Nähe des Flugplatzes Borkenberge war noch nicht geklärt. Ein Zusammenstoß in der Luft oder auch Berührungen mit Baumwipfeln seien möglich, hieß es.