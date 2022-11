Peißenberg : Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bayern

Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bayern

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Bayern im Einsatz. Foto: Dominik Bartl/dpa

Peißenberg In einem Mehrfamilienhaus in Bayern brennt es. Explosionsgeräusche - vermutlich wegen der Brandgase - schrecken Nachbarn auf. Während der Löscharbeiten finden Feuerwehrleute dann zwei Leichen.

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Bayern ums Leben gekommen. Vermutlich wegen der Brandgase entwickelten sich auch Explosionsgeräusche, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntag sagte.

Die Geräusche hatten am Samstagabend Nachbarn aufgeschreckt, die den Brand im unweit vom Starnberger See gelegenen Peißenberg dann per Notruf mitteilten. Drei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Untersuchung in Krankenhäuser. Die übrigen Bewohner des Hauses mit 24 Wohneinheiten seien unverletzt geblieben.