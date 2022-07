Ursache weiter unklar : Zweites Todesopfer nach Hausexplosion in Hemer

Zweites Todesopfer nach Hausexplosion in Hemer

Nur Trümmerteile sind nach der Explosion von dem Haus in Hemer übriggeblieben. Foto: Bernd Thissen/dpa

Hemer Bei der Explosion eines Hauses im Sauerland haben zwei Frauen ihr Leben verloren. Wie es zu dem Unglück gekommen ist, bleibt derweil noch unklar.

Nach der Hausexplosion in Hemer im Sauerland gibt es ein zweites Todesopfer. Eine 32 Jahre alte Bewohnerin sei am Mittwoch im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.