Neues Buch zu 200 Jahren Kölner Karneval : Zwischen Anarchie und Empathie

Früheres Blumenhaus Liessem : Als am Ende der Bahnhofstraße die Strüssje flogen In der Alten Bahnhofstraße in Bad Godesberg weisen Schilder auf das einstige Blumenhaus Liessem hin. Nach dem GA-Bericht meldet sich nun die Betreiberfamilie und erinnert sich an jecke Zeiten und eine fast namensgleiche Konkurrenz.