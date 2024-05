Luftverkehr Zwölf Verletzte an Bord eines Flugzeugs durch Turbulenzen

Mehrere Menschen sind während eines Flugs bei Turbulenzen verletzt worden. Eine Passagiermaschine, die von Doha in Richtung Dublin unterwegs war, geriet über der Türkei in Turbulenzen, wie der Flughafen Dublin mitteilte. Zwölf Menschen an Bord des Flugzeugs der Airline Qatar Airways seien verletzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter.