Unwetter : Zyklon zieht an Westküste Indiens entlang

Neu Delhi Sintflutartige Regenfälle und starker Wind haben zu Überschwemmungen und schweren Schäden geführt. Was sind die Aussichten?

Mindestens acht Menschen seien in den Bundesstaaten Karnataka, Kerala und Goa gestorben, berichtete am Sonntag der Fernsehsender NDTV. Flüge in das bei Touristen beliebte Goa seien abgesagt worden. In Teilen des Bundesstaates fiel den Angaben nach der Strom aus.