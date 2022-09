Luftverkehr : Pilotenstreik zum Ferienende: Lufthansa streicht 800 Flüge

Bleibt am Freitag am Boden: Eine Maschine der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Mit Ende der Corona-Flaute sind bei der Lufthansa die Streiks zurück. Nach dem Bodenpersonal legen am Freitag die Piloten einen ganzen Tag lang ihre Arbeit nieder. Ihre Forderungen haben es in sich.

Wegen des geplanten Streiks ihrer Piloten streicht die Lufthansa nahezu ihr komplettes Programm für diesen Freitag. An den Drehkreuzen München und Frankfurt müssen rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren ausfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Bereits an diesem Donnerstag wie auch am letzten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden voraussichtlich weitere Flüge gestrichen. Ziel der Flugplanung sei es, den Betrieb am Samstag im nahezu vollen Umfang neu zu starten.