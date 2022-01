Achtelfinale : Pokal-Blamage für Gladbach bei Hannover 96

Hannover Mönchengladbach hat im DFB-Pokal einen ganz schwachen Auftritt hingelegt. Zweitligist Hannover 96 feiert den ersten Viertelfinal-Einzug seit 15 Jahren.

„Man muss es umsetzen. Und da hapert's momentan“

„Wir nehmen uns so viel vor und bringen es null auf den Platz“, sagte Stindl im TV-Sender Sky. Die Mannschaft sei nicht in Zweikämpfe gekommen und nur hinterher gelaufen. Man habe so viel geredet, vor dem Spiel und in der Pause. „Man darf nicht nur drüber reden, sondern man muss es dann umsetzen. Und da hapert's momentan.“

Hannover diszipliniert und engagiert

In der Neuauflage des Endspiels von 1992, als Hannover als Zweitligist den DFB-Pokal gewonnen hat, kehrte Matthias Ginter in die Gladbacher Startelf zurück. Der Nationalspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte am Wochenende zuvor in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:2) überraschend nur auf der Bank gesessen. Gegen Hannover spielte Ginter nun an seinem 28. Geburtstag gemeinsam mit seinem als Nachfolger vom 1. FC Union Berlin verpflichteten Marvin Friedrich von Beginn an.