Fußball Pokaltriumph dank Nkunku: RB gewinnt Finale gegen Frankfurt

Oliver Glasner musste dagegen seine buchstäblich am Boden liegenden Frankfurter aufbauen, ein weiterer Titel zum Abschied bei Eintracht Frankfurt blieb dem Coach verwehrt. Vor allem, weil Nkunku in seinem sehr wahrscheinlich letzten Spiel für RB am Ende zur Höchstform aufgelaufen und beim 2:0 (0:0) im DFB-Pokalfinale mit dem Führungstor (71. Minute) und der Vorlage zum Treffer von Dominik Szoboszlai (85.) zum Matchwinner avanciert war.