Ärger um Kurzstreckenflüge Für die Regierung ist kein (eigener) Flug zu kurz

Drei Tage, nachdem CDU-Chef Friedrich Merz in einem Eurofighter der Bundeswehr mitgeflogen war (Kosten: 111.000 Euro), ließ sich etwa Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach dem Deutschland-Spiel gegen die Schweiz von Frankfurt nach Luxemburg (rund 180 Autokilometer) bringen – mit einem A321 der Flugbereitschaft und trotz Nachtflugverbots. Dass der Regierungsflieger noch am selben Abend zunächst 155 Kilometer zum Flughafen Köln/Bonn zurückkehrte, um sodann am nächsten Morgen mit frischer Crew wieder nach Luxemburg und von dort mit der Ministerin an Bord nach Israel weiter zu fliegen, erfuhr die Öffentlichkeit später erst durch Recherchen des „Spiegel“.