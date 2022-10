Aufarbeitung der Flut an der Ahr : Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nicht gegen Minister

Koblenz Keine Ermittlungen gegen weitere Spitzenpolitiker: Laut der Koblenzer Staatsanwaltschaft bestehe kein Anfangsverdacht einer durch Unterlassen begangenen fahrlässigen Tötung gegen weitere Personen oder Mitglieder der Landesregierung.

GA-Redaktionsmobil in Altenburg : „Auf den Straßen ist es abends gespenstisch“ Gut 15 Monate nach der Flut ringt Altenburg noch mit den Folgen der Katastrophe. Baustellen dominieren das Ortsbild. Wenige Bewohner sind bisher in ihre Häuser zurückgekehrt. Wir haben mit unserem Redaktionmobil Altenburger befragt.

Vergangene Woche war Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) zurückgetreten. Er stand wegen der überraschend bekannt gewordenen Polizeivideos und des Einsatzberichts der Helikopterpiloten in der Kritik – es ging um Menschen in höchster Not. Lewentz hatte zuvor erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. Damals waren 134 Menschen im Ahrtal gestorben. Schon im April war Anne Spiegel (Grüne) als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Sie war während der Flut Mainzer Umweltministerin und damit für den Hochwasserschutz zuständig gewesen. Kurz darauf brach sie zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich auf.