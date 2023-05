Großübung bremst den Flugverkehr aus Das müssen Urlauber zur Operation „Air Defender 23“ wissen

Geübt werden Manöver in verschiedenen Flughöhen zwischen 2500 und 10.000 Metern. Vorgesehen sind auch Jet-Fight-Flüge in Höhen ab 3000 Metern, vor allem über der Nordsee. Täglich soll es zudem Flüge nach Estland und Rumänien an die Außengrenzen der Nato geben. Hauptdrehkreuze der Flieger sind die Militärflugplätze Hohn bei Rendsburg in Schleswig-Holstein, Wunstorf nordwestlich Hannovers in Niedersachsen und Lechfeld westlich Münchens in Bayern. Aber auch von anderen Standorten in Deutschland aus starten Maschinen, etwa aus Jagel bei Schleswig. Einbezogen sind auch Flugplätze in den Niederlanden und Tschechien.