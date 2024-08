Ampelkoalition in der Sommerpause Trügerische Ruhe

Meinung | Berlin · In drei Wochen wird in Thüringen und Sachsen gewählt. Die SPD muss in beiden ostdeutschen Bundesländern darum bangen, überhaupt in die Landtage wieder einzuziehen. Doch anstatt die Gunst der Wähler zu erlangen, macht die Ampel laut GA-Redakteurin nur mit Hick-Hack um den Bundeshaushalt auf sich aufmerksam.

Von Kerstin Münstermann

13.08.2024 , 06:30 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundeskanzler Olaf SCholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner kämpfen um die Gunst der Bürger. Foto: dpa/Michael Kappeler