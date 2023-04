Geplante Offensive in der Ukraine Die Zeit arbeitet für Putin

Es läuft nicht gut für die Ukraine. Die angekündigte Frühjahrsoffensive scheint bereits gescheitert zu sein, bevor sie überhaupt begonnen hat. Weil es weiter an Waffen mangelt, an Munition und Soldaten. Das zumindest ist der Eindruck, der sich seit Tagen verstärkt. Seit im Internet US-Geheimpapiere zum russischen Angriffskrieg aufgetaucht sind. Die sogenannten Pentagon-Leaks schüren die Zweifel an den Fähigkeiten der Verteidiger, das militärische Patt des Winters zu überwinden. Kiew werde seine Ziele vermutlich „weit verfehlen“, lautet eine Kernaussage in den durchgestochenen Dokumenten. Demnach gehen die USA und ihre Nato-Verbündeten nicht davon aus, dass die Ukraine in großem Stil russisch besetzte Gebiete zurückerobern kann.