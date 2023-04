Kommentar zur China-Reise von Annalena Baerbock Balanceakt auf dem chinesischen Drahtseil

Mittelmacht mit globalen Interessen trifft Weltmacht mit noch globaleren Interessen. Die Visite von Außenministerin Annalena Baerbock in China war der bislang schwierigste Besuch ihrer Amtszeit, ein Balanceakt auf dem chinesischen Drahtseil – in vielerlei Hinsicht. Es hat 18 Monate gedauert, bis die Grünen-Politikerin mit einem Herz für Menschenrechte und einem Faible für feministische Außenpolitik sich zu ihrem Antrittsbesuch ins Reich der Mitte aufmachte. Selbstredend kann auch eine deutsche Außenministerin in zwei Tagen den Lauf der Dinge in einem Land wie China nicht drehen. Wenn sie die Machthaber in Peking um Präsident Xi Jinping auch nur in einem Punkt zum Nachdenken gebracht haben sollte, hätte sie schon viel erreicht.