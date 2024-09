Asylpolitik Schnellverfahren an der Grenze geplant

Die Aufregung um das geplatzte Migrationsgespräch zwischen Bundesregierung und Opposition vom Dienstag war so groß, dass sie beinahe überlagert hat, zu welch weitreichenden Schritten im Kampf gegen irreguläre Zuwanderung die Ampel-Koalition bereit ist. Die Regierung will nun die Zurückweisungen von Geflüchteten an den deutschen Grenzen „erheblich“ ausweiten, und zwar auf Fälle, in denen andere EU-Mitgliedstaaten für das Asylverfahren zuständig sind. Das ist eine deutliche Verschärfung im Vergleich zum derzeitigen Einreiseregime.