Angst vor einem Atomkrieg in Europa : Die verdrängte Bedrohung

Abschuss einer russischen Iskander-K-Rakete. Vor der Invasion der Ukraine hatte die Atommacht Russland ein Manöver mit Einsatz ballistischer Raketen abgehalten. (Archivfoto) Foto: dpa/Uncredited

Bonn Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist die Angst vor einem Atomkrieg in Europa wieder da. Trotz aller Abrüstungsversprechen verfügen die Atommächte nach wie vor über ein Arsenal, das für die Auslöschung menschlichen Lebens auf dem Planeten reicht. Doch das Prinzip der Abschreckung soll das Verhindern.

Im legendären Mafiastreifen „Goodfellas“ (1990) erklärt die Hauptfigur Henry Hill den Zuschauern, was es heißt, der Mafia anzugehören: „Es bedeutet, dass man von niemandem heruntergeputzt werden kann. Es bedeutet aber auch, dass man selbst jeden herunterputzen kann, solange es sich dabei nicht um ein Mitglied handelt.“ Mitglied der Verbrecherorganisation zu sein, sei „wie eine Lizenz, alles tun zu dürfen“. So ähnlich darf man es sich vorstellen, wenn ein Staat über Atomwaffen verfügt – siehe Putins Ukraine-Krieg. Weil im russischen Arsenal Tausende Atomwaffen lagern, kann seine Armee sich auf die Ukraine stürzen, ohne eine massive militärische Reaktion der Nato fürchten zu müssen – wie ein Mafioso.

Dass der Kreml sich der nuklearen Lebensversicherung bewusst ist, verdeutlichen finstere Drohungen. Am vergangenen Sonntag versetzte Putin die „Abschreckungskräfte“ seines Landes in Alarmbereitschaft, zu denen auch atomar bewaffnete Verbände zählen – eine unmissverständliche Warnung an alle in der Nato, die mit dem Gedanken einer Flugverbotszone über der Ukraine spielen. Bereits vor Beginn der Invasion hatte Putin den Status Russlands als „einer der mächtigsten Atomstaaten“ betont und jedem, den er als Angreifer identifiziert, mit Vernichtung gedroht.

Eine von vielen: Eine US-Atomrakete in ihrem Bunker. Die Vernichtungskraft der weltweit gehorteten Atomwaffen ist unvorstellbar Foto: dpa

Das Mafia-Prinzip der nuklearen Abschreckung, sozusagen – das natürlich auch in Gegenrichtung funktioniert. Die wenigen Tausend Soldaten, die die Nato nun in die baltischen Staaten und nach Polen schickt, dienen vor allem als Rote Linie. Das Signal an Putin: Bis hierher, aber nicht weiter.

Bundesrepublik und DDR wären zum Schlachtfeld geworden

Eine Bedrohung, die in der 1970er und 1980er in Deutschland in vielen Köpfen war, ist durch den Ukraine-Krieg zurückgekehrt: Die Möglichkeit eines Atomkriegs in Europa. Im Frontstaat des Kalten Krieges wären Bundesrepublik und DDR zum nuklearen Schlachtfeld geworden. In den 1980er Jahren waren nach Einschätzung von Experten 7000 Atomwaffen in beiden Teilen Deutschlands stationiert – die im Ernstfall auf mögliche Angreifer abgefeuert worden wären. Auf der Raketenstation Hombroich nahe Düsseldorf zum Beispiel waren US-Nuklearraketen mit einer Reichweite von nur 150 Kilometern stationiert. Bei einem Krieg wären diese Waffen wohl über deutschem Boden detoniert. Die massiven Bunker von Hombroich und ähnliche Einrichtungen wären ihrerseits Ziele für einen Angriff mit Nuklearwaffen geworden. Der Begriff vom atomaren Armageddon in der dicht besiedelten Mitte Europas wäre keine Übertreibung gewesen. Heute sind die mächtigen Betonbauten der ehemaligen Raketenstation als Museum und Kunstobjekt zu besichtigen, die Zahl der in Deutschland lagernden Atomwaffen wird auf nur noch 15 bis 20 geschätzt, auch das eine Friedensdividende. Gelagert werden sie, ein offenes Geheimnis, auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel, keine hundert Kilometer Luftlinie von Bonn entfernt.

Doch die atomare Bedrohung war in Deutschland nach dem Fall der Mauer nur aus dem Sinn verschwunden, nicht aus den Arsenalen. Trotz aller Abrüstungsversprechen verfügen die Atommächte unverändert über einen Nuklearwaffenbestand, der allemal für die Auslöschung menschlichen Lebens auf dem Planeten reicht. Allein die USA und Russland verfügen zusammen über fast 12 000 Sprengköpfe, von denen jeder eine vielfache Zerstörungskraft der Hiroshima- oder Nagasaki-Bomben besitzt (siehe Grafik).

Die Gefahr schien nach dem Ende des Warschauer Paktes gebannt

Aber Deutschland ist seit Anfang der 1990er Jahre schließlich „von Freunden umzingelt“, wie der damalige Bundespräsident Johannes Rau 2005 sagte. Die Gefahr eines Atomkriegs in Europa schien nach dem Ende des Warschauer Paktes gebannt. Die globalen Krisenherde hatten sich in weit entfernte Weltregionen verlagert: in den Nahen Osten, auf die koreanische Halbinsel, an den Hindukusch oder zu Inselgruppen in der Weite des pazifischen Ozeans. An der nuklearen Rüstungsschraube drehten, ganz nach dem Mafia-Prinzip, vor allem Schurkenstaaten wie der Iran oder Nordkorea.

Der gigantische Aufwand, den die Atommächte unverändert treiben, um ihre Vernichtungsdrohung der jeweiligen Gegenseite aufrecht zu erhalten, spielte deshalb für die Öffentlichkeit der Nicht-Atommacht Deutschland kaum eine Rolle. Doch um die Vernichtungswaffen einsetzten zu können, benötigen die Staaten Trägersysteme: Bomberflotten, die in einen gegnerischen Luftraum eindringen können und Raketen, die mit Atomsprengköpfen beladen von einem Kontinent zum anderen fliegen können. Oder U-Boote mit Kernreaktor, die, mit Atomraketen bestückt, monatelang unter Wasser bleiben können. Für einen potenziellen Feind sind sie nicht zu orten und damit nicht zu bekämpfen. Auch die Raketen der russischen „Kursk“, die 2000 nach einer internen Explosion sank, konnten Nu­klearsprengköpfe tragen.

Die Vernichtungskraft allein der russischen und amerikanischen Nuklearflotten ist unvorstellbar. Nach Angaben der Stockholmer Friedensforschungsorganisation Sipri sind allein zwölf (von 14) U-Boote der amerikanischen Ohio-Klasse ständig auf den Weltmeeren im Einsatz. Jedes dieser Boote trägt in seinen Silos 20 Raketen, von denen jede vier bis fünf Sprengköpfe ins Ziel bringen kann. Die Sipri-Fachleute schätzen, dass auf diese Weise zu jedem Zeitpunkt rund 1000 Sprengköpfe der USA ständig in Einsatz­bereitschaft sind. Russland kann mit elf ähnlichen Booten da zwar nicht mithalten, rüstet seine nuklearwaffentaugliche Unterwasser-Flotte mit neuen Einheiten der Borei-Klasse aber gegenwärtig auf.

Weil sie den Vorsprung der USA unter Wasser in absehbarer Zeit nicht aufholen können, forschen Russland und vor allem auch China an neuen Waffenträgern, offenbar mit Erfolg. Die Financial Times berichtete Ende vergangenen Jahres vom erfolgreichen chinesischen Test einer Hyperschallrakete, die sich ihrem Ziel mit fünffacher Schall­geschwindigkeit näherte und auf dem Flug eine separate Rakete startete. Besonders besorgniserregend: Die Flugkörper blieben steuerbar, im Unterschied zu sogenannten ballistischen Atomraketen. Deren Kurs liegt fest, sie sind vergleichsweise lange unterwegs – das macht sie angreifbar, zum Beispiel durch die Boden-Luft-Raketen des amerikanischen Raketenschilds. Eine manövrierbare Hyperschallrakete dagegen kann nach Einschätzung von Experten mit heutigen Methoden nicht abgefangen werden. So weit seien die USA technisch nicht, zitierte die Zeitung den stellvertretenden Leiter der US-Weltraum-Streitkräfte, General David Thomp-

son. „Da müssen wir dringend aufholen“, so der General.

1951 und 1962 stand die Welt am Rand des Atomkriegs

Vor allem auch, weil die Technologieführerschaft Illusionen nähren kann, einen Atomkrieg gewinnen zu können. Damit haben die USA kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigene Erfahrungen gemacht. 1951, die Sowjetunion hatte gerade erst begonnen, ihr atomares Arsenal aufzubauen: Als während des Korea-Krieges die von den USA geführten UN-Truppen von der chinesisch-nordkoreanischen Armee überrollt zu werden drohten, verlangte deren Oberbefehlshaber Douglas McArthur den Einsatz von Atombomben gegen feindliche Tunnel und Brücken. „Hier sehe ich eine einmalige Einsatzchance für die Atombombe“, argumentierte McArthur. Der damalige US-Präsident Harry Truman widersprach. Am Ende des tiefgreifenden Streits um die richtige Strategie, der als „Truman-McArthur-Kontroverse“ in die Geschichte einging, musste der Spitzengeneral seinen Platz räumen. Aber nur noch während der Kuba-Krise 1962 stand die Welt näher am Rande eines Atomkriegs.

Anders als der Militär McArthur hatte Truman erkannt, dass Atombomben politische Waffen sind: Sie machen das eigene Land unangreifbar, weil dem Feind Auslöschung droht. Ein normaler Kriegseinsatz der Bombe verursacht dagegen so unermesslich hohe Opferzahlen und Schäden, dass er nur als allerletzter Ausweg zu verantworten ist. Seit auch andere Staaten über die Bombe verfügen, gilt die Formel: Wer als erster schießt, stirbt als zweiter – das Gleichgewicht des Schreckens.

Gleichgewicht des Schreckens

Dieses Gleichgewicht scheint trotz des Ukraine-Kriegs und trotz aller Drohungen des Kreml intakt. „Das ist verbales Säbelrasseln“, wiegelte der dänische Friedensforscher und Nuklearwaffenexperte Hans Kristensen in der New York Times ab. Und auch der US-Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Matthew Kroenig, der ebenfalls zu Atomwaffen forscht, sagte der Zeitung: „Staaten mit Atomwaffen können keinen Atomkrieg führen, weil sie damit ihre Auslöschung riskieren würden. Aber sie können damit drohen und tun es auch.“