Kommentar zur Corona-Kommunikation der Bundesregierung : Ausbaufähig

Karl Lauterbach (r, SPD), Bundesminister für Gesundheit, und Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz, äußern sich bei einer Pressekonferenz im Bundesministerium der Gesundheit zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Mit den neuen Plänen für Ausnahmen von der Maskenpflicht riskiert die Bundesregierung großes Unverständnis bei Dreifachgeimpften. In ihrer Kommunikation muss die Ampel noch eine Schippe drauflegen, so Jan Drebes in seinem Kommentar.