Weltwirtschaft : 100 Millionäre fordern Vermögensteuer für die Reichsten

Berlin/Davos Die Schere zwischen Arm und Reich klafft vor allem während der Corona-Pandemie immer weiter auseinander. Nun sprechen sich selbst Millionäre für eine Reichen-Steuer aus.

„Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt“, forderten die Gruppen Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity und Tax Me Now nach Angaben der Nothilfeorganisation Oxfam die Regierungen auf.