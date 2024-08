Ausschreitungen nach Bluttat 13-Jährige bekennt sich nach Randale in England schuldig

Ein 13-jähriges Mädchen hat sich nach rechtsradikaler Randale an einer Unterkunft für Asylbewerber in England schuldig bekannt. Der Teenager räumte vor Gericht ein, bei einer Kundgebung in der Stadt Aldershot südwestlich von London mit Gewalt gedroht zu haben. Das Strafmaß soll am 30. September verkündet werden.