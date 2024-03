Demonstration 13 Jahre Krieg in Syrien: Tausende demonstrieren gegen Assad

Auch in anderen Städten kam es zu Demonstrationen. In Asas im Norden des Landes haben sich Tausende Menschen nach dem Freitagsgebet zum Protest zusammengefunden. Sie forderten die Umsetzung der einstigen Ziele der Revolution, sagte einer der Teilnehmer der dpa. Dazu zähle der Sturz des syrischen „Regimes“ und der Aufbau eines demokratischen Staates. Sie forderten außerdem Aufklärung über die Schicksale der vielen Gefangenen in den Gefängnissen der Regierung.