Somalia : 23 Tote bei Kämpfen zwischen Al-Shabaab und Militär

Mogadischu Am frühen Morgen attackieren islamistische Terroristen eine Militärbasis in Mogadischu. Es kommt zu schweren Gefechten. Unter den Opfern sind auch Soldaten.

Bei Gefechten in Somalia sind nach Angaben des Militärs mindestens 23 Menschen getötet worden. Wie Hassan Jami'i, Leutnant der somalischen Streitkräfte, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, griffen schwerbewaffnete Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab in den frühen Morgenstunden eine Militärbasis an.