Guatemala : 30 Jahre Haft für Ex-Paramilitärs wegen sexueller Gewalt

Frauen umarmen sich vor dem Obersten Gerichtshof in Guatemala-Stadt. Foto: Moises Castillo/AP/dpa

Guatemala-Stadt Für ihre Gräueltaten während des Bürgerkriegs in Guatemala sind fünf Ex-Paramilitärs nun verurteilt worden. Zu ihrer Kriegstaktik gehörte die Versklavung und fortdauernde Vergewaltigung indigener Frauen.

In Guatemala sind fünf frühere Paramilitärs wegen der systematischen Vergewaltigung von 36 indigenen Frauen während des Bürgerkriegs zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Guatemala-Stadt sah es in dem Urteil vom Montag nach zwei Wochen langen Verhandlungen als erwiesen an, dass die Männer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hätten. Demnach hatten sie als Kriegstaktik ihre Opfer zwischen den Jahren 1981 und 1985 versklavt und fortdauernd vergewaltigt.