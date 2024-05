Justiz 34 Mal „schuldig“: historisches Trump-Urteil spaltet die USA

Kurz nach dem Urteil zeigte Trump sich wütend. Das eigentliche Urteil werde am Tag der Präsidentenwahl fallen werde, sagte er - also am 5. November. Er sei ein „sehr unschuldiger Mann“. Dann fuhr Trump mit einer schwarzen Wagenkolonne in seinen Trump-Tower an der 5th Avenue in Manhattan. Am Eingang des Wolkenkratzers reckte er demonstrativ die Faust in die Luft und winkte den Schaulustigen zu. Prominente Republikaner und glühende Anhänger Trumps reagierten empört auf den Schuldspruch.