Friedliche Protestaktion 35 Jahre „Baltischer Weg“: Staaten erinnern an Menschenkette

In allen drei Ländern erinnerten 35 Jahre später die Menschen mit Konzerten, Ausstellungen und Feierstunden an die friedliche Protestaktion, die damals die Blicke der Weltöffentlichkeit auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Staaten lenkte und der Freiheitsbewegung gewaltigen Auftrieb gab. Der „Baltische Weg“ war eine entscheidende Weichenstellung in der sogenannten „Singenden Revolution“, die im Herbst 1991 in der Unabhängigkeit der baltischen Staaten und dem Zerfall der Sowjetunion mündete.