Indien : 50 Millionen Postkarten für Modi zum Geburtstag

Neu Delhi Indiens Premierminister Modi wird 71 Jahre alt. Zu diesem Anlass werden ihm 50 Millionen Postkarten mit seinem Foto darauf gewidmet. Dabei ist er laut Umfragen bei den Indern nicht mehr sehr beliebt.

Modi erhielt noch ein weiteres Geschenk - am Freitag wurden nach offiziellen Angaben mehr Menschen in dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt nach China gegen Corona geimpft als je an einem Tag davor. Bis am frühen Abend (Ortszeit) wurden demnach mehr als 18 Millionen Menschen geimpft. Mehr als 40 Prozent der mehr als 1,3 Milliarden Menschen in Indien sind mindestens einmal gegen Corona geimpft.