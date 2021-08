Neue Corona-Welle : 70 Prozent der Erwachsenen in USA geimpft

70 Prozent der Erwachsenen in USA geimpft

Eine Werbetafel für Corona-Schutzimpfungen an einer New Yorker U-Bahn-Station. Foto: Wang Ying/XinHua/dpa

Washington Trotz reichlicher Vorräte und Impfanreizen verfehlte US-Präsident Joe Biden im Juli sein Impfziel von 70 Prozent aller Erwachsenen. Jetzt aber ist es soweit.

Eigentlich sollte diese Marke bereits am Unabhängigkeitstag am 4. Juli erreicht werden. Das Ziel wurde damals jedoch trotz zahlreicher Impfanreize und eines großen Vorrats an Impfstoffen verfehlt.