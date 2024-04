Kommentar zu 75 Jahren Die Nato ist so stark wie nie

Die Geburtstagseloge zum 75. der Nato an diesem Donnerstag geht einfach: Vor fünf Jahren noch für „hirntot“ und „obsolet“ erklärt, ist die Nato so stark und so attraktiv wie nie zuvor. Von zehn auf 32 Staaten gewachsen, kann sie stolz darauf sein, dass keines ihrer Mitglieder – abgesehen vom 11. September 2001 – je angegriffen wurde. Doch das ist nur der oberflächliche Befund. Tatsächlich besteht Grund zur Sorge.