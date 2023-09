Zweifel an Arbeitsfähigkeit 96-jährige US-Bundesrichterin suspendiert

In den USA ist eine 96 Jahre alte Bundesrichterin nach Zweifeln an ihrer mentalen Fitness am Mittwoch suspendiert worden. Die Absetzung von Pauline Newman erfolgt zunächst für ein Jahr, könne aber verlängert werden, wie die US-Zeitung „New York Times“ berichtete. Demnach hatte die 1984 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan für das Bundesberufungsgericht in Washington ernannte Richterin zuvor eine Untersuchung verweigert und erklärt, sie sei in der Lage, ihren Job auszuüben.