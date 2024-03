Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten Ab Mitte April wird es ernst für Donald Trump

New York · Donald Trump erlebt vor den Gerichten seiner Heimatstadt New York eine Achterbahnfahrt. Am 15. April wird es ernst für den Ex-Präsidenten. Dann beginnt ein Strafverfahren gegen ihn. Die Hintergründe.

26.03.2024 , 19:00 Uhr

Am 15. April beginnt ein Strafverfahren gegen Donald Trump. Foto: AP/Yuki Iwamura

Von Thomas Spang