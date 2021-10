Vorladung missachtet : Abgeordnete stimmen für Strafverfolgung von Steve Bannon

Steve Bannon, ehemaliger Berater des US-Präsidenten, am Rande eines Interviews mit der Deutschen Presse-Agentur. (Archivbild). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Washington Die Attacke auf das US-Kapitol wird durch einen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet - und Ex-Trump-Berater Steve Bannon weigert sich, dort zu erscheinen. Das hat nun Konsequenzen.

Das US-Repräsentantenhaus hat den Weg für strafrechtliche Schritte gegen den Rechtspopulisten Steve Bannon wegen Missachtung des Kongresses freigemacht. Hintergrund ist die Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar.

Die Parlamentskammer stimmte am Donnerstag dafür, den Fall an die Staatsanwaltschaft zu verweisen. 229 Abgeordnete votierten dafür, 202 dagegen. Kaum ein Republikaner schloss sich den Demokraten von US-Präsident Joe Biden an und stimmte dafür.