Kommentar zum Besuch von Xi Jinping in Frankreich Abgrenzung statt Umarmung

Auf einen Empfang im Schloss Versailles verzichtete Emmanuel Macron diesmal. Die Begrüßung, die er dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping bereitete, erinnerte trotzdem an die von Wladimir Putin 2017. Dieselbe große Geste, dieselbe Feierlichkeit. Und auch derselbe Wunsch des französischen Präsidenten, den Gast als Verbündeten zu gewinnen. Dabei weiß Macron genau, mit wem er es zu tun hat. Xi wird für Menschenrechtsverbrechen an den Uiguren verantwortlich gemacht. Er lässt in Frankreich Abgeordnete ausspionieren, nutzt Tiktok für seine Propaganda und unterstützt indirekt Russlands Krieg in der Ukraine. Er unterdrückt die Tibeter, lässt die Demokratiebewegung in Hongkong niederschlagen und bedroht Taiwan. Dennoch zeigt Macron dem Mann in trauter Intimität den Pyrenäen-Ort, in dem er die Ferien bei seiner Großmutter verbrachte.