Flug aus München : Abschiebeflug in Kabul gelandet - Tote bei Bombenangriffen

Abschiebeflug in Kabul gelandet - Tote bei Bombenangriffen

Sajed Nur aus der Provinz Parwan steht am Flughafen. In der afghanischen Hauptstadt ist ein Flug aus Deutschland mit 26 abgeschobenen Männern eingetroffen, die 36. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Foto: Hesam Hesamuddin/dpa

Kabul Ein weiterer Flieger mit abgelehnten Asylbewerbern landet in Kabul. Unter den Männern sind auch viele verurteilte Straftäter. Unterdessen explodieren mehrere Bomben in Afghanistans Hauptstadt.

In Afghanistan ist am Mittwoch ein Flug aus München mit 26 abgeschobenen Männern eingetroffen. Von den afghanischen Staatsbürgern seien 23 in Deutschland strafrechtlich verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mit.