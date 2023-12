Entscheidung über EU-weite Gesundheitsdaten „Datenkrake“ oder Lebensretter?

Europäischer Raum – das klingt nach Tausenden von Kilometern, Millionen von Menschen, Milliarden von Euro. Doch was der Europäische Gesundheitsdatenraum konkret für jeden Europäer bedeuten soll, passt in die rechte Hand von Angelika Niebler. Die CSU-Europaabgeordnete hebt am Rednerpult in Straßburg ihr Handy und freut sich: „Ich finde es ganz wunderbar, dass ich künftig auf meinem Smartphone alle meine Gesundheitsdaten zur Verfügung habe“, sagt die Ko-Vorsitzende der deutschen EVP-Parlamentarier vor der entscheidenden Abstimmung. Die ergibt dann eine breite Mehrheit von 516:95 bei 20 Enthaltungen, nachdem die Datensicherheit und die Ausstiegsoptionen für Bürger noch etwas nachgeschärft worden sind.