Klimakonferenz COP27 : Ägyptischer Abgeordneter sieht Redefreiheit beschnitten

Scharm el Scheich Nach einer hitzigen Diskussion folgte sein Rauswurf aus einer Veranstaltung bei der Weltklimakonferenz: Der ägyptische Politiker Amr Darwisch sieht darin ein fundamentales Menschenrecht verletzt.

Was dort am Dienstag passierte, „verstößt gegen die Redefreiheit und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, sagte Darwisch der Zeitung „Daily News Egypt“ am Mittwoch. Die Vereinten Nationen, unter deren Aufsicht die Konferenz in Ägypten stattfindet, sollten neutral sein.