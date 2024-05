Europawahl AfD verhängt Auftrittsverbot für Spitzenkandidat Krah

Zuvor hatte die AfD-Spitze in Krisensitzungen über den weiteren Europawahlkampf mit ihrem Spitzenkandidaten Maximilian Krah beraten. Dies bestätigte ein Parteisprecher auf Anfrage. Auch AfD-Landesverbände seien einbezogen worden. Hintergrund sind Berichte aus Frankreich, wonach die rechtsnationale Partei Rassemblement National um Marine Le Pen wegen umstrittener Äußerungen von Krah künftig nicht mehr in einer Fraktion mit der AfD im Europaparlament zusammenarbeiten will. Die AfD-Spitze würde die Zusammenarbeit mit dem RN gerne fortsetzen, wie es aus Parteikreisen hieß.