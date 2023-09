Erderhitzung Afrika-Klimagipfel: Guterres nimmt G20-Länder in die Pflicht

Die Europäische Union will sich bei der Weltklimakonferenz an die Seite Afrikas stellen. Sie wolle den afrikanischen Staaten das Angebot Europas nahebringen, Verbündeter auf der COP28 zu sein „und mit Ihnen bei allen Themen auf der dortigen Tagesordnung zusammenzuarbeiten“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag beim ersten Afrika-Klimagipfel in Nairobi. „Es gilt sicherzustellen, dass Afrikas Stimme gehört wird und dass Afrikas wichtige Anliegen - als eines Kontinents, der besonders massiv vom Klimawandel betroffen ist - gebührend berücksichtigt werden.“