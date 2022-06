Krieg in der Ukraine : Afrikanische Union: Putin bereit zum Getreide-Export

Moskau/Addis Abeba Nach einem Spitzentreffen mit Vertretern der Afrikanischen Union signalisiert Russlands Präsident Putin seine Bereitschaft, den Export von Getreide aus der Ukraine zu ermöglichen. Verantwortung für die Getreideblockade weist er strikt zurück.

AU fordert Aufhebung der Ausfuhrblockade

Sall hatte am Freitag eine Aufhebung der Ausfuhrblockade gefordert, um eine Hungerkatastrophe in Afrika abzuwenden, von der 60 Millionen Menschen in der Sahelzone betroffen sein könnten. Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Weizenlieferanten Afrikas. Durch den Krieg kommt das Getreide aber nicht mehr an. Der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, betonte, die Blockade habe schon heute „verheerende wirtschaftliche und sozioökonomischen Auswirkungen“.