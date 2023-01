Justiz : Aktivisten: Proteste im Iran gegen geplante Hinrichtungen

Demonstration auf dem Münsterplatz : Rund 1000 Menschen solidarisieren sich in Bonn mit Iran-Protesten Am Samstagnachmittag haben sich in Bonn erneut rund 1000 Menschen zu einer Demonstration in Solidarität mit den Protesten im Iran versammelt. Sie protestierten für Frauenrechte und gegen das Regime der Mullahs in Iran.