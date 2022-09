Parlamentswahl in Schweden : Andersson reicht Rücktritt ein - Alle Stimmen ausgezählt

Stockholm Nach ihrer Wahlniederlage wird Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson erst einmal eine Übergangsregierung führen. Der konsvervative Ulf Kristersson darf sich nun an der Regierungsbildung versuchen.

Konservativ-rechte Mehrheit in Schweden

Nach Auszählung aller Stimmen hat das konservativ-rechte Lager einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten eine knappe Mehrheit erreicht. Es kommt auf 176 Sitze, wie am Donnerstag aus dem vorläufigen Wahlergebnis hervorging. Auf das linksgerichtete Lager um die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson entfallen demnach 173 Mandate. 175 der 349 Sitze sind für mehrheitsfähige Beschlüsse im Reichstag von Stockholm nötig. Das endgültige Wahlergebnis steht in Schweden normalerweise rund eine Woche nach dem Wahltag fest.

Prozess der Regierungsbildung wird eingeleitet

Schweden hatte am Sonntag einen packenden Wahlkrimi erlebt. In ersten Prognosen hatte Anderssons Lager noch knapp in Führung gelegen, dann kippten die Zahlen im Laufe des Wahlabends zugunsten von Kristersson. Das Rennen zwischen den beiden Blöcken war so knapp, dass die Wahlbehörde in der Nacht noch kein vorläufiges Ergebnis ausrief. Erst wollte sie die Auszählung von spät abgegebene Briefwahlstimmen und Stimmen von Schweden aus dem Ausland abwarten.