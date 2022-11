Radikalisierung : Anführer rechtsextremer Miliz für US-Kapitolsturm verurteilt

Washington Der Anführer der „Oath Keepers“ ist bei weitem nicht der erste Rechtsextremist, der wegen der Attacke auf das US-Kapitol verurteilt wurde. Trotzdem hat der Schuldspruch in Washington Seltenheitswert.

Der Anführer der rechtsextremen Miliz „Oath Keepers“ ist knapp zwei Jahre nach der Erstürmung des US-Kapitols verurteilt worden. Eine Geschworenenjury sprach Stewart Rhodes nach mehrtägiger Beratung gestern in der US-Hauptstadt Washington unter anderem wegen „aufrührerischer Verschwörung“ schuldig - ein in der Justizgeschichte des Landes nur sehr selten anerkannter Straftatbestand.

Verschwörung gegen die US-Regierung

Ein Beispiel dafür ist das in 1990er Jahren verhängte Urteil gegen den Drahtzieher des ersten Anschlags auf das World Trade Center in New York 1993. Das bislang letzte Mal klagte das Justizministerium vor rund zehn Jahren christliche Fundamentalisten der „Hutaree“-Gruppe wegen „aufrührerischer Verschwörung“ an. Ein Richter wies die Klage allerdings wegen fehlender Beweise ab.