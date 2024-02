Großbritannien Anhörung im Fall Assange in London fortgesetzt

Begleitet von Protesten in London ist eine Anhörung zur drohenden Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA fortgesetzt worden. Am Mittwochmorgen forderten Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice erneut Assanges Freilassung. Sie hielten ein Banner und Plakate mit Aufschriften wie „Free Assange“ und „Journalism is not a crime“ (Deutsch: „Journalismus ist kein Verbrechen“). Vor dem Gebäude warteten etliche Kamerateams.