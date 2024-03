USA Anhörung zu Abtreibungspille - Proteste vor Supreme-Court

Der Supreme Court hat vor knapp zwei Jahren mit seiner konservativen Mehrheit das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. In der Folge können die Parlamente in den Bundesstaaten per Gesetz regeln, ob Abtreibungen erlaubt sind. Sollen die Richterinnen und Richter den Zugang zu Mifepristone einschränken, hat das auch Konsequenzen für Bundesstaaten, in denen Abtreibung erlaubt ist.