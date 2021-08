Lage in Afghanistan : Ankara: Zwei Explosionen außerhalb des Flughafens in Kabul

Ankara: Zwei Explosionen außerhalb des Flughafens in Kabul

Lage in Afghanistan

Washington Vor dem Flughafen von Kabul ist es zu mindestens einer Explosion gekommen. Deutsche Sicherheitskreise sprechen von einem Anschlag. Das Pentagonbestätigt eine „eine unbekannte Zahl von Opfern“.

„Es gibt keine Schäden oder Verluste in unserer Einheit“, schrieb das Ministerium in Ankara am Donnerstag auf Twitter.